«Украинская мафия в Москве». Две гандболистки «Ростов-Дона» сделали забавное фото

Разыгрывающая команды «Ростов-Дон» и сборной Франции Грас Заади в «сториз» своего «инстаграма» разместила забавное фото, на котором её одноклубницы, Виктория Борщенко и Юлия Манагарова, совершают совместный прыжок.
«Украинская мафия в Москве», — подписала фото Заади.
Фото: https://www.instagram.com/gracezaadi/
Напомним, гандболистки «Ростов-Дона» вышли в финал чемпионата России среди команд Суперлиги. В ответном полуфинальном матче команда из Ростова-на-Дону оказалась сильнее «Астраханочки» — 25:24. Первая встреча также завершилась победой «Ростов-Дона» со счётом 35:25. В решающем противостоянии ростовчанки сыграют с ЦСКА. Первый матч состоится сегодня, 16 мая.
Юлия Манагарова — украинская гандболистка, сменившая спортивное гражданство и выступающая в настоящее время за сборную России, капитан «Ростов-Дона».
Виктория Борщенко — украинка, которую перестали вызывать в национальную команду.
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