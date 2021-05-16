«Украинская мафия в Москве». Две гандболистки «Ростов-Дона» сделали забавное фото

Разыгрывающая команды «Ростов-Дон» и сборной Франции Грас Заади в «сториз» своего «инстаграма» разместила забавное фото, на котором её одноклубницы, Виктория Борщенко и Юлия Манагарова, совершают совместный прыжок.



«Украинская мафия в Москве», — подписала фото Заади.

Фото: https://www.instagram.com/gracezaadi/

Напомним, гандболистки «Ростов-Дона» вышли в финал чемпионата России среди команд Суперлиги. В ответном полуфинальном матче команда из Ростова-на-Дону оказалась сильнее «Астраханочки» — 25:24. Первая встреча также завершилась победой «Ростов-Дона» со счётом 35:25. В решающем противостоянии ростовчанки сыграют с ЦСКА. Первый матч состоится сегодня, 16 мая.



Юлия Манагарова — украинская гандболистка, сменившая спортивное гражданство и выступающая в настоящее время за сборную России, капитан «Ростов-Дона».



Виктория Борщенко — украинка, которую перестали вызывать в национальную команду.