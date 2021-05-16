Стала известна заявка женской сборной России по волейболу на Лигу наций
Тренерский штаб женской сборной России по волейболу определился с заявкой из 17 спортсменок для выступления в Лиге наций — 2021. Турнир пройдёт с 25 мая по 25 июня в Римини (Италия). В первом матче соревнований россиянки сыграют со сборной Германии.
Заявка национальной команды России выглядит следующим образом:
Связующие:
Лазарева Екатерина
Матвеева Полина
Старцева Евгения;
Диагональные:
Горбунова Валерия
Смирнова Ксения
Гончарова Наталья;
Блокирующие:
Бровкина Юлия
Малыгина Дарья
Королёва Ирина
Фетисова Ирина;
Доигровщики:
Пипунырова Екатерина
Сазонова Ирина
Воронкова Ирина
Федоровцева Арина
Кошелева Татьяна;
Либеро:
Зайцева Тамара
Пилипенко Дарья.
Вчера, 15 мая, стала известна заявка мужской сборной России по волейболу на Лигу наций.
Главный тренер мужской сборной России по волейболу определился с составом на Лигу наций
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