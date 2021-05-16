Стала известна заявка женской сборной России по волейболу на Лигу наций

Тренерский штаб женской сборной России по волейболу определился с заявкой из 17 спортсменок для выступления в Лиге наций — 2021. Турнир пройдёт с 25 мая по 25 июня в Римини (Италия). В первом матче соревнований россиянки сыграют со сборной Германии.



Заявка национальной команды России выглядит следующим образом:



Связующие:

Лазарева Екатерина

Матвеева Полина

Старцева Евгения;

Диагональные:

Горбунова Валерия

Смирнова Ксения

Гончарова Наталья;

Блокирующие:

Бровкина Юлия

Малыгина Дарья

Королёва Ирина

Фетисова Ирина;

Доигровщики:

Пипунырова Екатерина

Сазонова Ирина

Воронкова Ирина

Федоровцева Арина

Кошелева Татьяна;

Либеро:

Зайцева Тамара

Пилипенко Дарья.



Вчера, 15 мая, стала известна заявка мужской сборной России по волейболу на Лигу наций.