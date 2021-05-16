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Стала известна заявка женской сборной России по волейболу на Лигу наций

Стала известна заявка женской сборной России по волейболу на Лигу наций
Другие / Волейбол 0

Тренерский штаб женской сборной России по волейболу определился с заявкой из 17 спортсменок для выступления в Лиге наций — 2021. Турнир пройдёт с 25 мая по 25 июня в Римини (Италия). В первом матче соревнований россиянки сыграют со сборной Германии.

Заявка национальной команды России выглядит следующим образом:

Связующие:
Лазарева Екатерина
Матвеева Полина
Старцева Евгения;

Диагональные:
Горбунова Валерия
Смирнова Ксения
Гончарова Наталья;

Блокирующие:
Бровкина Юлия
Малыгина Дарья
Королёва Ирина
Фетисова Ирина;

Доигровщики:
Пипунырова Екатерина
Сазонова Ирина
Воронкова Ирина
Федоровцева Арина
Кошелева Татьяна;

Либеро:
Зайцева Тамара
Пилипенко Дарья.

Вчера, 15 мая, стала известна заявка мужской сборной России по волейболу на Лигу наций.

Главный тренер мужской сборной России по волейболу определился с составом на Лигу наций
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