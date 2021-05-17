Дмитрий Саутин — об итогах ЧЕ: в Токио нас ждут сенсации

Обладатель восьми олимпийских наград в прыжках в воду Дмитрий Саутин, подводя итоги выступления российских спортсменов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште, особо выделил 16-летнюю Анну Конаныхину, завоевавшую золотую медаль на вышке.
«Она провела потрясающий финал, победила с таким отрывом — в 36 баллов — от Юлии Тимошининой. А какие у неё были входы в воду на первом и последнем прыжке! И Аня, и Юля ещё и лицензии олимпийские взяли для сборной на Кубке мира в Токио.
Выступление Конаныхиной — заявка на Игры? Это женская вышка. Здесь все что угодно может произойти. Что касается Олимпиады, то третье место всегда открыто. А может быть, и второе, ведь у девчонок всё так непредсказуемо. Китаянки тоже падают. Надо просто показывать хорошие прыжки. Не хочу забегать вперёд, но, мне кажется, в Токио нас ждут сенсации.
Российские? Нет, в глобальном смысле. Всё-таки полтора года мы не видели китайцев. А на недавний Кубок мира они привезли всего четыре человека. Посмотрим, будет интересно. Дай бог, чтобы всё состоялось», — приводит слова Саутина «Российская газета».
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