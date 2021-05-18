Колесников: я старался, как мог — это весь секрет успеха. Сейчас просто счастлив

Российский пловец Климент Колесников рассказал об эмоциях от победы в заплыве на 50 метров на спине, состоявшемся на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия).



«Я старался, как мог, вот и всё. Это весь секрет успеха. Всё получилось, я доволен.



Рад, что удалось ещё улучшить свой результат. Пока что испытываю после дистанции непонятные ощущения. Конечно, хотел этого, но я не люблю загадывать. А сейчас… просто счастлив», — заявил Колесников в эфире «Матч ТВ».



Напомним, 20-летнему российскому спортсмену удалось превзойти свой же рекорд, установленный накануне, на 0,13 секунды. Новое лучшее время – 23,80.



Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Плавание. Спина, 50 м. Мужчины



1. Климент Колесников (Россия) – 23,80

2. Роберт-Андрей Глинцэ (Румыния) – 24,42

3. Уго Гонсалес де Оливейра (Испания) – 24,47

…5. Григорий Тарасевич (Россия) – 24.72.



Колесников завоевал вторую золотую медаль на текущем чемпионате. Ранее в составе сборной он стал победителем в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

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