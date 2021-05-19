Юлия Ефимова объяснила, почему не смогла завоевать медаль ЧЕ на стометровке брассом

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова объяснила непопадание на пьедестал чемпионата Европы на дистанции 100 м брассом продолжительным отсутствием соревновательной практики.

Ефимова стала четвёртой, уступив победительнице Софи Ханссон из Швеции 0,64 сек.



«На самом деле уже лучше, чем на чемпионате России. Также не готовились к этому старту, основное — это Олимпиада. Но хотелось бы всё равно выступать сейчас уже получше. Но через старты, дальше поедем на Mare Nostrum, также ещё 200, 50, буду возвращать ощущения, чувства, потому что за два года подзабыла. Уверенности не хватает, тактики, надо работать», — сказала Ефимова в эфире «Матч ТВ».