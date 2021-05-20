Антон Чупков выиграл золото на дистанции 200 метров брассом на ЧЕ в Будапеште

Российский пловец Антон Чупков выиграл золотую медаль на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в столице Венгрии — Будапеште.

Серебряная медаль досталась представителю Нидерландов Арно Камминге. Третьим стал швед Эрик Перссон. Ещё один российский пловец Кирилл Пригода финишировал шестым.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Плавание. Брасс, 200 м. Мужчины

1. Антон Чупков (Россия) — 2.06,99

2. Арно Камминга (Нидерланды) — отставание 0,36

3. Эрик Перссон (Швеция) — 0,67

...6. Кирилл Пригода (Россия) — 2,24

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая. Соревнования должны были состояться в мае 2020 года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на май 2021 года.

Ранее российская пловчиха Светлана Чимрова выиграла бронзовую медаль в заплыве на 200 метров баттерфляем.