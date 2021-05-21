«Верю в спортивный принцип». Юлия Ефимова — об отсутствии квоты на ОИ на 200 м брассом

Трёхкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова прокомментировала тот факт, что стала лучшей из россиянок на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы в Будапеште.
Квоты на Олимпиаду в Токио в этом виде программы завоевали Евгения Чикунова и Мария Темникова. Чикунова стала четвёртой на чемпионате Европы, Темникова по принципу третьего результата от страны квалификацию в полуфинал не прошла.
«Я настраиваюсь на 100 метров. Верю в спортивный принцип. Девчонки заслужили, а там уже будь как будет. Но это было бы несправедливо — вот представьте, возьмут сейчас и меня поменяют, например, было бы не очень. Хотя в крайнем, крайнем случае… Хотя пусть сами плывут», — приводит слова Ефимовой РИА «Новости».
Также Ефимова выразила готовность переплыть финал. Сегодня, 21 мая, на чемпионате Европы из-за сбоя стартовой системы был назначен переплыв на дистанции 100 м на спине.
«Если бы мне сейчас сказали переплывать финал на 200 м — со слезами на глазах, но переплыла бы! Я сама вижу, что расплываюсь, потихоньку, медленно и уверенно. Это не может не радовать. Под конец соревнований я только-только войду в кураж. Наконец-то у меня хоть мышцы стали уставать, а то я проплыла чемпионат России, и у меня ни одна мышца не болела. Начинаю чувствовать себя так, как оно и должно быть после соревнований», — сказала Ефимова.
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