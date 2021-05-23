Во время ультрамарафона насмерть замёрз 21 бегун. Среди них — рекордсмен Китая

21 спортсмен замёрз насмерть во время 100-километрового ультрамарафона по пересечённой местности в китайской провинции Ганьсу. Об этом сообщает CNN.
Высотный горный марафон стартовал в субботу утром в солнечную погоду. Но к 13:00 по местному времени погодные условия резко изменились: начались ледяной дождь, град и ураганный ветер. Когда температура резко упала, одни бегуны начали сообщать о переохлаждении, а другие пропали без вести.
Организаторы марафона отменили гонку и запустили поисковый отряд из 1200 человек для тщательного обследования сложной местности. Поисковые работы продолжились даже после наступления темноты.
151 из 172 участников не пострадали, восемь из них оказались в больнице, а ещё 21 человек были найдены мёртвыми.
Отметим, что среди погибших участников ультрамарафона оказался и обладатель двух национальных рекордов Лян Цзин. Он являлся неоднократным победителем ультрамарафонов: поставил два национальных рекорда, преодолев 149,51 км в 2014 году и 151,2 км в 2018 году.
- 23 мая 2021
-
08:31
- 22 мая 2021
-
23:02
-
21:58
-
21:02
-
20:43
-
20:35
-
20:18
-
19:57
-
19:33
-
19:12
-
18:43
-
17:48
-
17:18
-
12:25
-
11:56
-
11:42
-
10:08
-
00:15
- 21 мая 2021
-
23:59
-
23:43
-
23:16
-
22:51
-
22:18
-
22:01
-
21:51
-
21:22
-
20:59
-
20:44
-
19:37
-
19:10
-
18:53
-
17:50
-
17:48
-
17:29
-
16:32