Карпов: у Непомнящего есть шансы свергнуть Карлсена

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказал мнение о шансах Яна Непомнящего обыграть действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону.

«Карлсен мне нравится. Он очень сильный шахматист, играет в том русле и том стиле, в каком играл я сам. То есть, очень надёжно, используя малое преимущество. Магнус уверен в себе, умеет бороться до конца. Иными словами, у него много положительных качеств. И он не случайно удерживает титул чемпиона мира уже достаточно продолжительное время.

Надолго ли он на этой высоте? Если голову не потеряет, то продержится какое-то время. Думаю, у Яна Непомнящего есть шансы свергнуть норвежца, но он эмоционально нестабилен. А для матча на первенство мира это одно из ключевых положений. Человеческая система должна быть стабильна и крепка», — приводит слова Карпова RT.

Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.