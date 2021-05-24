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Утверждён расширенный состав сборных России по кёрлингу на олимпийский сезон

Утверждён расширенный состав сборных России по кёрлингу на олимпийский сезон
Елена Чистова
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В Москве состоялось заседание исполкома Федерации кёрлинга России, на котором были утверждены тренерский штаб сборных России и расширенные составы национальных команд на олимпийский сезон-2021/2022, сообщает пресс-служба ФКР.

Работу с женской сборной продолжат старший тренер Сергей Беланов и тренер Ирина Колесникова, с мужской сборной — старший тренер Александр Козырев и Светлана Калалб.

В расширенный состав женской сборной вошли Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Мария Комарова, Вера Тюлякова, Ольга Котельникова, Юлия Чемоданова, Анна Сидорова, Людмила Прививкова, Ирина Низовцева, Мария Игнатенко и Софья Ткач.

На место в мужской команде претендуют Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб, Алексей Тузов, Артур Али, Артур Ражабов, Алексей Тимофеев, Даниил Горячев, Сергей Морозов, Вадим Шведов, Пётр Кузнецов и Даниил Шмелёв.

Со сборной в дисциплине «смешанные пары» продолжат работать старший тренер Василий Гудин и тренер Владимир Собакин. В штаб сборной также вошла Анастасия Брызгалова.

В расширенный состав сборной России по кёрлингу в дисциплине «смешанные пары» вошли Александр Ерёмин, Анастасия Москалёва, Алексей Стукальский, Кира Езех, Анна Самойлик, Михаил Васьков, Дарья Морозова и Олег Красиков.

Состав команд для участия в главных стартах будет сформирован тренерами национальных сборных.

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