Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

28 мая стартует мужская Лига наций по волейболу. Расписание сборной России на турнире

28 мая стартует мужская Лига наций по волейболу. Расписание сборной России на турнире
Никита Паглазов
Комментарии

Сегодня, 28 мая, в Римини (Италия) стартует третий мужской турнир волейбольной Лиги наций. Участие в турнире принимает сборная России. Всего в соревнованиях участвует 16 команд.

Основные команды: Аргентина, Бразилия, Германия, Иран, Италия, Нидерланды (дебютант), Польша, Россия, Сербия, США, Франция, Япония.

Претенденты: Австралия, Болгария, Канада, Словения (дебютант).

Расписание сборной России на групповом этапе:

Первая неделя

28 мая, пятница, Россия — Нидерланды, 17:00 мск.

29 мая, суббота, Россия — Иран, 13:00 мск.

30 мая, воскресенье, Россия — Япония, 16:00 мск.

Вторая неделя

3 июня, четверг, Россия — США, 22:00 мск.

4 июня, пятница, Россия — Австралия, 17:00 мск.

5 июня, суббота, Россия — Польша, 17:00 мск.

Третья неделя

9 июня, среда, Россия — Франция, 14:00 мск.

10 июня, четверг, Россия — Канада, 13:00 мск.

11 июня, пятница, Россия — Словения, 13:00 мск.

Четвёртая неделя

15 июня, вторник, Россия — Сербия, 11:00 мск.

16 июня, среда, Россия — Аргентина, 17:00 мск.

17 июня, четверг, Россия — Болгария, 13:00 мск.

Пятая неделя

21 июня, понедельник, Россия — Германия, 17:00 мск.

22 июня, вторник, Россия — Италия, 22:00 мск.

23 июня, среда, Россия — Бразилия, 22:00 мск.

Финальный раунд

26 июня, суббота — полуфиналы.

27 июня, воскресенье — матч за третье место и финал.

Новость по теме
Главный тренер мужской сборной России по волейболу определился с составом на Лигу наций
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021