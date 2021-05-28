28 мая стартует мужская Лига наций по волейболу. Расписание сборной России на турнире

Сегодня, 28 мая, в Римини (Италия) стартует третий мужской турнир волейбольной Лиги наций. Участие в турнире принимает сборная России. Всего в соревнованиях участвует 16 команд.



Основные команды: Аргентина, Бразилия, Германия, Иран, Италия, Нидерланды (дебютант), Польша, Россия, Сербия, США, Франция, Япония.



Претенденты: Австралия, Болгария, Канада, Словения (дебютант).



Расписание сборной России на групповом этапе:



Первая неделя



28 мая, пятница, Россия — Нидерланды, 17:00 мск.



29 мая, суббота, Россия — Иран, 13:00 мск.



30 мая, воскресенье, Россия — Япония, 16:00 мск.



Вторая неделя



3 июня, четверг, Россия — США, 22:00 мск.



4 июня, пятница, Россия — Австралия, 17:00 мск.



5 июня, суббота, Россия — Польша, 17:00 мск.



Третья неделя



9 июня, среда, Россия — Франция, 14:00 мск.



10 июня, четверг, Россия — Канада, 13:00 мск.



11 июня, пятница, Россия — Словения, 13:00 мск.



Четвёртая неделя



15 июня, вторник, Россия — Сербия, 11:00 мск.



16 июня, среда, Россия — Аргентина, 17:00 мск.



17 июня, четверг, Россия — Болгария, 13:00 мск.



Пятая неделя



21 июня, понедельник, Россия — Германия, 17:00 мск.



22 июня, вторник, Россия — Италия, 22:00 мск.



23 июня, среда, Россия — Бразилия, 22:00 мск.



Финальный раунд



26 июня, суббота — полуфиналы.



27 июня, воскресенье — матч за третье место и финал.

Новость по теме Главный тренер мужской сборной России по волейболу определился с составом на Лигу наций