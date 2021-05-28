28 мая стартует мужская Лига наций по волейболу. Расписание сборной России на турнире

Сегодня, 28 мая, в Римини (Италия) стартует третий мужской турнир волейбольной Лиги наций. Участие в турнире принимает сборная России. Всего в соревнованиях участвует 16 команд.
Основные команды: Аргентина, Бразилия, Германия, Иран, Италия, Нидерланды (дебютант), Польша, Россия, Сербия, США, Франция, Япония.
Претенденты: Австралия, Болгария, Канада, Словения (дебютант).
Расписание сборной России на групповом этапе:
Первая неделя
28 мая, пятница, Россия — Нидерланды, 17:00 мск.
29 мая, суббота, Россия — Иран, 13:00 мск.
30 мая, воскресенье, Россия — Япония, 16:00 мск.
Вторая неделя
3 июня, четверг, Россия — США, 22:00 мск.
4 июня, пятница, Россия — Австралия, 17:00 мск.
5 июня, суббота, Россия — Польша, 17:00 мск.
Третья неделя
9 июня, среда, Россия — Франция, 14:00 мск.
10 июня, четверг, Россия — Канада, 13:00 мск.
11 июня, пятница, Россия — Словения, 13:00 мск.
Четвёртая неделя
15 июня, вторник, Россия — Сербия, 11:00 мск.
16 июня, среда, Россия — Аргентина, 17:00 мск.
17 июня, четверг, Россия — Болгария, 13:00 мск.
Пятая неделя
21 июня, понедельник, Россия — Германия, 17:00 мск.
22 июня, вторник, Россия — Италия, 22:00 мск.
23 июня, среда, Россия — Бразилия, 22:00 мск.
Финальный раунд
26 июня, суббота — полуфиналы.
27 июня, воскресенье — матч за третье место и финал.
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