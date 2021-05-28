Лебедева — об отмене соревнований: вся лёгкая атлетика может остаться не у дел

Российская легкоатлетка, выступавшая в прыжках в длину и тройном прыжке, олимпийская чемпионка 2004 года Татьяна Лебедева поделилась мнением о проблеме отмены соревнований из-за коронавируса.
«Это ситуация, которая нарастает как снежный ком. Отменяются соревнования, хотя сейчас тот же чемпионат Европы можно было бы провести, спонсоры отмечают, что нет стабильности в международном календаре. Плюс вид спорта сотрясают допинговые скандалы, а спонсоров это совершенно не устраивает, независимо от того, спортсмены какой страны обвиняются. И у Международной федерации лёгкой атлетики сейчас большие финансовые проблемы из-за спонсорских отказов. ИААФ сама себя, по сути, закапывает в этой ситуации, и соревнования, которые даже проводятся, имеют совсем другие призовые фонды. Должно появиться понимание, что надо поменять стратегию развития, иначе весь вид спорта в целом может остаться не у дел. В том числе надо уже решать эту проблему с Россией», — цитирует Лебедеву «Реальное время».
- 28 мая 2021
-
16:51
-
16:03
-
15:37
-
14:59
-
14:35
-
13:12
-
12:22
-
12:04
-
10:42
-
08:43
-
08:00
-
00:33
-
00:05
- 27 мая 2021
-
23:23
-
23:00
-
22:19
-
21:15
-
20:51
-
19:42
-
18:21
-
17:34
-
16:03
-
15:14
-
15:04
-
10:11
- 26 мая 2021
-
23:06
-
21:41
-
19:03
-
18:37
-
17:26
-
11:32
-
10:13
-
09:56
-
09:41
-
08:45