Лебедева — об отмене соревнований: вся лёгкая атлетика может остаться не у дел

Российская легкоатлетка, выступавшая в прыжках в длину и тройном прыжке, олимпийская чемпионка 2004 года Татьяна Лебедева поделилась мнением о проблеме отмены соревнований из-за коронавируса.

«Это ситуация, которая нарастает как снежный ком. Отменяются соревнования, хотя сейчас тот же чемпионат Европы можно было бы провести, спонсоры отмечают, что нет стабильности в международном календаре. Плюс вид спорта сотрясают допинговые скандалы, а спонсоров это совершенно не устраивает, независимо от того, спортсмены какой страны обвиняются. И у Международной федерации лёгкой атлетики сейчас большие финансовые проблемы из-за спонсорских отказов. ИААФ сама себя, по сути, закапывает в этой ситуации, и соревнования, которые даже проводятся, имеют совсем другие призовые фонды. Должно появиться понимание, что надо поменять стратегию развития, иначе весь вид спорта в целом может остаться не у дел. В том числе надо уже решать эту проблему с Россией», — цитирует Лебедеву «Реальное время».