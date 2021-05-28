«Это то, чего не хватало». Илья Захаров — о первом старте после возвращения в спорт

Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров прокомментировал возвращение в спорт после окончания карьеры.
Захаров стал третьим в прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате России в Казани, уступив Никите Шлейхеру и Евгению Кузнецову. Для Захарова это первые крупные соревнования после окончания карьеры и периода отстранения за нарушение антидопинговых правил. По итогам этого турнира будет утверждён состав национальной команды на Олимпийские игры в Токио.
«Это мой первый старт — прикольно и немножко волнительно. Большой перерыв был, и мало оставалось времени на подготовку. Поэтому тяжело, скорее, было морально, нежели физически. У меня состоялось всего два сбора с командой. Мне было интересно вернуться, раз уж так распорядилась судьба и Олимпиаду перенесли. Захотелось попробовать отобраться. Я такой человек, который любит использовать свои шансы. Чтобы не было потом «а если бы». Вот эти «если бы» мне не нужны. Я пока не знаю, что будет дальше, впереди «синхрон». Даже если я не поеду на Олимпиаду, концовка с возвращением — это то, что мне нужно было.
Это то, чего не хватало. Я с этим два года жил, с тяжестью в груди, тяжесть прошла, я отвыступал, допустил ошибки и при них достаточно хорошо отпрыгал спустя такой большой период времени. Я доволен», — приводит слова Захарова «РИА Новости».
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