Томашевский объяснил причину поражения Непомнящего в первом полуфинале FTX Crypto Cup с Со

Двукратный чемпион России гроссмейстер Евгений Томашевский прокомментировал поражение россиянина Яна Непомнящего в первом полуфинальном матче супертурнира FTX Crypto Cup, шестом соревновании серии Meltwater Champions Chess Tour с американцем Уэсли Со. Первые три партии завершились вничью, а в четвертой победил американец



«В первом матче Уэсли лучше реализовал свой момент. Встреча проходила в равной борьбе: в третьей партии хороший шанс был у Яна, а в четвёртой — у Со. Причем возможности были зеркальными — лучший эндшпиль, взявшийся почти из ниоткуда. В третьем поединке Уэсли мог сделать ничью, но полез играть на победу и получил хуже. И в итоге Ян имел неплохой практический шанс дожать соперника, но не воспользовался им. А в четвёртой произошла ровно обратная ситуация.



Позиция была равной, но в какой-то момент Ян немного заигрался, видимо, в ожидании ничьи, и перегнул палку. Забыл вовремя разменяться и, в свою очередь, после этого у Со возник момент, который он реализовал. Матч был абсолютно равным, но удача была на стороне американца. По ходу партий некому отдать предпочтение, но всё решили нюансы, Уэсли оказался немного хладнокровнее. Надеюсь, что во втором поединке у Яна получится отыграться», — приводит слова Томашевского «Р-Спорт».

Новость по теме Ян Непомнящий проиграл Уэсли Со в первом полуфинале FTX Crypto Cup