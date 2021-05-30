Румынский специалист Флорентин Пера возглавит женский гандбольный ЦСКА в следующем сезоне
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Румынский специалист Флорентин Пера в сезоне-2021/2022 станет главным тренером женского гандбольного клуба ЦСКА (Москва). Об этом сообщается на официальном сайте красно-синих.
«К работе с армейским клубом румынский специалист приступит с июля, когда команда выйдет из отпуска. Тогда же произойдёт и знакомство нового главного тренера с игроками. Стоит отметить, что для него это будет первый опыт работы за границей. Мы же от лица ПГК ЦСКА приветствуем Флорентина Пера в составе нашей команды, желаем ему продуктивной работы, ярких побед и новых титулов!» — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.
Ранее Пера работал в клубе «Рымнику Вылчи», где за два сезона дважды выигрывал Суперкубок Румынии и чемпионат страны.
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