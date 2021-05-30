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Сёстры Аверины завоевали три золота в отдельных упражнениях на этапе КМ в Пезаро

Сёстры Аверины завоевали три золота в отдельных упражнениях на этапе КМ в Пезаро
Елена Чистова
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Сёстры Дина и Арина Аверины завоевали медали во всех отдельных упражнениях на четвёртом этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Пезаро (Италия).

Арина Аверина первенствовала в упражнениях с булавами и лентой, а также стала бронзовым призёром в упражнениях с обручем и мячами. Дина Аверина выиграла золото в упражнении с обручем, серебро в упражнениях с мячом и лентой, а также бронзу в упражнении с булавами. Победу в упражнении с мячом одержала Линой Ашрам из Израиля.

Сборная России также завоевала серебряные медали в групповых упражнениях с пятью мячами и упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав, уступив команде Италии.

Художественная гимнастика. Кубок мира. Четвёртый этап. Пезаро, Италия
Обруч

1. Дина Аверина (Россия) – 26,900.
2. Линой Ашрам (Израиль) – 26,850.
3. Арина Аверина (Россия) – 26,800.

Мяч

1. Линой Ашрам (Израиль) – 28,550.
2. Дина Аверина (Россия) – 28,300.
3. Арина Аверина (Россия) – 28,100.

Булавы

1. Арина Аверина (Россия) – 28,800.
2. Линой Ашрам (Израиль) – 28,600.
3. Дина Аверина (Россия) – 28,500.

Лента

1. Арина Аверина (Россия) – 24,700.
2. Дина Аверина (Россия) – 24,650.
3. Алина Горносько (Беларусь) – 23,500.

Групповые упражнения. Пять мячей

1. Италия – 46,950.
2. Россия – 45,350.
3. Япония – 43,800.

Три обруча + две пары булав

1. Италия – 44,150.
2. Россия – 43,200.
3. Израиль – 41,600.

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