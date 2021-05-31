Евгений Трефилов объяснил, почему женский ЦСКА проиграл в «Финале четырёх» гандбольной ЛЧ

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал, почему, по его мнению, гандболистки ЦСКА неудачно выступили в «Финале четырёх» Лиги чемпионов. В полуфинале ЦСКА проиграл «Вайперс», а в матче за третье место — «Дьёру».

«Четвёртое место — не призовое. И единственное, может быть, оправдание такому результату — то, что команда в первый раз выступала в финале Лиги чемпионов. Но я не увидел той игры, которую хотел увидеть.

Хороших действий в защите нет, а в нападении игра идёт индивидуально: спортсменки делают то, что задумали. Командной игры в целом нет, нет хорошего взаимодействия между игроками. И очень много огрехов, хотя гандболистки в команде собраны достаточно достойные», — приводит слова Трефилова «Р-Спорт».