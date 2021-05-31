Евгений Трефилов объяснил, почему женский ЦСКА проиграл в «Финале четырёх» гандбольной ЛЧ

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал, почему, по его мнению, гандболистки ЦСКА неудачно выступили в «Финале четырёх» Лиги чемпионов. В полуфинале ЦСКА проиграл «Вайперс», а в матче за третье место — «Дьёру».
«Четвёртое место — не призовое. И единственное, может быть, оправдание такому результату — то, что команда в первый раз выступала в финале Лиги чемпионов. Но я не увидел той игры, которую хотел увидеть.
Хороших действий в защите нет, а в нападении игра идёт индивидуально: спортсменки делают то, что задумали. Командной игры в целом нет, нет хорошего взаимодействия между игроками. И очень много огрехов, хотя гандболистки в команде собраны достаточно достойные», — приводит слова Трефилова «Р-Спорт».
- 31 мая 2021
-
14:35
-
14:02
-
00:53
-
00:15
- 30 мая 2021
-
23:45
-
23:10
-
22:56
-
22:32
-
22:14
-
22:00
-
21:31
-
19:55
-
19:36
-
19:26
-
19:02
-
18:39
-
18:16
-
17:56
-
16:05
-
13:00
-
11:45
-
11:15
-
10:21
-
09:54
-
00:26
-
00:00
- 29 мая 2021
-
23:46
-
23:16
-
22:50
-
22:30
-
22:05
-
21:41
-
21:16
-
20:16
-
18:27