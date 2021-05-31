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Магнус Карлсен — о ничьей с Уэсли Со: я полностью отключился и не мог ничего вспомнить

Магнус Карлсен — о ничьей с Уэсли Со: я полностью отключился и не мог ничего вспомнить
Яна Метлёва
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Чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен прокомментировал результат первого финального поединка на онлайн-турнире FTX Crypto Cup, где он сыграл вничью с американцем Уэсли Со — 2:2. Первую партию выиграл Карлсен, третью – Со, вторая и четвёртая завершились вничью.

«Я сразу почувствовал, что не имею преимущества над ним и не готов к игре. Конечно, жаль, что в третьей партии у меня не получилось сыграть лучше, но уже ничего не поделаешь. Ещё обиднее то, что его действия были предсказуемы.

В тот момент я полностью отключился и не мог ничего вспомнить. Я пытался найти варианты, но ничего не вышло. Он довольно легко меня обыграл», — приводит слова Карлсена TV2.

В первом матче за третье место турнира Ян Непомнящий и Теймур Раджабов разошлись миром во всех четырёх партиях. Счёт также — 2:2.

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