Магнус Карлсен прокомментировал победу на турнире FTX Crypto Cup

Чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен поделился впечатлениями от победы на онлайн-турнире FTX Crypto Cup. Вчера, 31 мая, прошёл второй день финала. В первом матче Карлсен и американец Уэсли Со не выявили сильнейшего в рапиде: гроссмейстеры выиграли по одной партии, после чего последовали две ничьи. В блице сначала победу одержал американец, но чемпиону мира удалось отыграться. «Армагеддон» остался за игравшим белыми фигурами Карлсеном, который и стал победителем турнира.

«Это просто невероятно! Я пять раз отыгрывался, когда это было нужно. Но также и два раза проиграл. Это безумие! Я так счастлив, что сумел вырвать победу. Испытываю огромное облегчение», — приводит слова Карлсена официальный сайт турнира.

Третье место занял россиянин Ян Непомнящий.