Гроссмейстер Непомнящий стал третьим на FTX Crypto Cup, Карлсен в финале обыграл Со

Победой чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена завершился FTX Crypto Cup — шестой онлайн-турнир серии Meltwater Champions Chess Tour.
Как и накануне, в первом матче финального поединка Карлсен и американец Уэсли Со вновь не выявили сильнейшего в рапиде: гроссмейстеры выиграли по одной партии, после чего последовали две ничьи. В блице сначала победу одержал американец, но чемпиону мира удалось отыграться. «Армагеддон» остался за игравшим белыми фигурами Карлсеном, который и стал победителем турнира.
В матче за третье место россиянин Ян Непомнящий во второй игровой день оказался сильнее Теймура Раджабова из Азербайджана со счётом 2,5:1,5. Первую и третью партии выиграл Непомнящий, вторую – Раджабов, а в четвёртой соперники разошлись миром.
Следующий этап серии Meltwater Champions Chess Tour пройдёт с 26 июня по 4 июля.
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