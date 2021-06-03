«Здрасьте, 39». Елена Исинбаева опубликовала пост в свой день рождения

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева опубликовала пост в свой день рождения. Сегодня, 3 июня, знаменитой спортсменке исполняется 39 лет.
«Здрасьте, 39», — написала Исинбаева.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Исинбаевой
В комментариях Исинбаеву, в частности, поздравила теннисистка Наталья Вихлянцева: «С днём рождения! Крепкого здоровья, счастья, удачи! Чтобы небо безоблачным было, и успех каждую секунду приходил!»
Помимо двух золотых олимпийских медалей, в активе Исинбаевой есть бронза Игр-2012. Елена — трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе, четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. С августа 2016 года Исинбаева — член МОК.
- 3 июня 2021
-
11:51
-
11:03
-
10:12
-
09:59
-
09:26
- 2 июня 2021
-
23:03
-
22:46
-
22:24
-
19:30
-
17:57
-
17:51
-
17:23
-
14:08
-
13:46
-
13:43
-
13:29
-
13:24
-
13:07
-
12:21
-
00:01
- 1 июня 2021
-
23:38
-
20:17
-
19:58
-
18:01
-
15:03
-
14:30
-
13:16
-
11:36
-
10:45
-
10:04
-
09:20
-
09:07
-
00:57
- 31 мая 2021
-
23:54
-
22:42