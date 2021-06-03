«Здрасьте, 39». Елена Исинбаева опубликовала пост в свой день рождения

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева опубликовала пост в свой день рождения. Сегодня, 3 июня, знаменитой спортсменке исполняется 39 лет.

«Здрасьте, 39», — написала Исинбаева.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Исинбаевой

В комментариях Исинбаеву, в частности, поздравила теннисистка Наталья Вихлянцева: «С днём рождения! Крепкого здоровья, счастья, удачи! Чтобы небо безоблачным было, и успех каждую секунду приходил!»

Помимо двух золотых олимпийских медалей, в активе Исинбаевой есть бронза Игр-2012. Елена — трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе, четырёхкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. С августа 2016 года Исинбаева — член МОК.