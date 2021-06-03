Главный тренер «Ростов-Дона» Пер Юханссон продлил контракт с клубом
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Главный тренер женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Пер Юханссон продлил контракт с командой. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Шведский специалист возглавил «Ростов-Дон» в августе прошлого года. В сезоне-2020/2021 ростовчанки завоевали Кубок России и стали серебряными призёрами чемпионата страны, по сумме двух встреч уступив гандболисткам ЦСКА.
В клубе останется также ассистент Юханссона Томаш Главаты, который работает с сезона-2018/2019.
Напомним, в середине мая сообщалось, как Юханссон эмоционально отреагировал на подарок, который получил от одного из болельщиков команды после победы своего клуба в матче первого полуфинала чемпионата России по гандболу с «Астраханочкой» (35:25).
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