Эдуард Акопян объяснил назначение Флорентина Перы на пост главного тренера ЦСКА

Генеральный директор гандбольного ЦСКА Эдуард Акопян прокомментировал назначение Флорентина Перы на пост главного тренера команды.
«Когда расторгли контракт с датчанином Яном Лесли, стали в срочном порядке искать замену. Было много специалистов, с которыми вели диалог, но по итогам разговора с Перой сложилось ощущение, что он искренне хочет работать. И это, пожалуй, один из решающих аргументов в его пользу.
Мы не стремились сразу звать топового специалиста. Хотели подписать соглашение с тренером, голодным до побед. Не с таким наставником, который уже много чего завоевал, а с тем, кто попытается нам доказать, что он состоятелен и стремится к успеху. Мы тщательно изучили досье на Перу. Все команды, куда он переходил, росли. Если взять всю его карьерную лестницу, движения вниз не было, включая и первые лиги. Мы отдавали себе отчёт в том, что у тренера женской команды должна быть особая харизма. Показалось, что она у Флорентина есть», — цитирует Акопяна «Гандбол. Быстрый центр».
Ранее Пера работал в клубе «Рымнику-Вылча», где за два сезона дважды выигрывал Суперкубок Румынии и чемпионат страны.
- 4 июня 2021
-
14:20
-
13:41
-
13:09
-
12:55
-
11:39
-
11:06
-
00:19
- 3 июня 2021
-
23:00
-
21:07
-
20:52
-
19:29
-
17:54
-
17:26
-
15:34
-
13:21
-
11:51
-
11:03
-
10:12
-
09:59
-
09:26
- 2 июня 2021
-
23:03
-
22:46
-
22:24
-
19:30
-
17:57
-
17:51
-
17:23
-
14:08
-
13:46
-
13:43
-
13:29
-
13:24
-
13:07
-
12:21
-
00:01