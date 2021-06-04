Эдуард Акопян объяснил назначение Флорентина Перы на пост главного тренера ЦСКА

Генеральный директор гандбольного ЦСКА Эдуард Акопян прокомментировал назначение Флорентина Перы на пост главного тренера команды.



«Когда расторгли контракт с датчанином Яном Лесли, стали в срочном порядке искать замену. Было много специалистов, с которыми вели диалог, но по итогам разговора с Перой сложилось ощущение, что он искренне хочет работать. И это, пожалуй, один из решающих аргументов в его пользу.



Мы не стремились сразу звать топового специалиста. Хотели подписать соглашение с тренером, голодным до побед. Не с таким наставником, который уже много чего завоевал, а с тем, кто попытается нам доказать, что он состоятелен и стремится к успеху. Мы тщательно изучили досье на Перу. Все команды, куда он переходил, росли. Если взять всю его карьерную лестницу, движения вниз не было, включая и первые лиги. Мы отдавали себе отчёт в том, что у тренера женской команды должна быть особая харизма. Показалось, что она у Флорентина есть», — цитирует Акопяна «Гандбол. Быстрый центр».

Ранее Пера работал в клубе «Рымнику-Вылча», где за два сезона дважды выигрывал Суперкубок Румынии и чемпионат страны.