Тренер сборной Беларуси по самбо: народ никто не давил, а выборы точно выиграл Лукашенко

Тренер сборной Беларуси по самбо Юрий Рыбак высказался о ситуации в стране после прошедших в августе 2020 года президентских выборов.

«Во-первых, никто народ не давил, я вам сразу говорю. Хочу со стопроцентной уверенностью сказать, что выборы выиграл Лукашенко. То, что происходит с того дня, — информационная война. Люди начитались, зомбировались. У нас в команде много сотрудников МВД — есть и подполковники, и майоры. Люди, с которыми мы много лет дружили, звонят и говорят: «Всё, давайте увольняйтесь». А почему кто-то может нам указывать? Начитаются в инстаграм-каналах. Это же началось ещё до выборов на самом деле. Просто зомбировали.

Я знаю многих предпринимателей, бизнесменов. После начала пандемии коронавируса государство предоставило возможность не закрываться и сидеть дома, а зарабатывать деньги, обеспечивать свою семью, обеспечивать своих работников. А для зомбированных, оказывается, это плохо. Вы, наверное, видели в СМИ фотографии, как избивают оппозиционеров, как они в синяках ходят. Но вам показывают фотографии только с одной стороны. Вам же не показали фотокарточки тех молодых ребят-срочников, которые там стояли. Они же никого не трогали, а в них кидали камни, «коктейли Молотова», на них нападали. На одного сотрудника ОМОНа и спецназа нападали минимум пять человек. Они защищались. Это просто чтобы вы знали, откуда у оппозиции синяки. Они же не показали тех солдат, которые уже никогда на руки не смогут поднять детей, жён обнять. Не показывают тех, кто стал инвалидом. Вы видите только тех неформалов длинноволосых, лесбиянок, «голубых». Показывают только то, что народ «кушает», а то, что на самом деле происходит, игнорируется», — приводит слова Рыбака News.ru.