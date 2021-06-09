Президент ФИДЕ: Непомнящий заслуживает такого же интереса и внимания, как и Карякин

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал, ожидает ли от матча на первенство мира между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном такого же ажиотажа в России, как от встречи пятилетней давности с участием Сергея Карякина.



«Это от вас (журналистов. — Прим. «Чемпионата») зависит. Здесь же всё дело в продвижении, раскрутке. Ян заслуживает такого же интереса и внимания, как и Сергей. Оба — талантливейшие шахматисты одного поколения. Один чуть раньше, другой чуть позже стал кандидатом. Я думаю, что популярность Яна в России будет не менее высока во время матча на первенство мира, чем была у Сергея. Сейчас она нарастает. Думаю, да — мы ожидаем бум», — приводит слова Дворковича Матч ТВ.



Матч на первенство мира между Непомнящим и Карлсеном состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).