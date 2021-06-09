Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Президент ФИДЕ: Непомнящий заслуживает такого же интереса и внимания, как и Карякин

Президент ФИДЕ: Непомнящий заслуживает такого же интереса и внимания, как и Карякин
Лидия Шейко
Комментарии

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал, ожидает ли от матча на первенство мира между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном такого же ажиотажа в России, как от встречи пятилетней давности с участием Сергея Карякина.

«Это от вас (журналистов. — Прим. «Чемпионата») зависит. Здесь же всё дело в продвижении, раскрутке. Ян заслуживает такого же интереса и внимания, как и Сергей. Оба — талантливейшие шахматисты одного поколения. Один чуть раньше, другой чуть позже стал кандидатом. Я думаю, что популярность Яна в России будет не менее высока во время матча на первенство мира, чем была у Сергея. Сейчас она нарастает. Думаю, да — мы ожидаем бум», — приводит слова Дворковича Матч ТВ.

Матч на первенство мира между Непомнящим и Карлсеном состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).

Новость по теме
Президент ФИДЕ: концерт Чайковского — это красиво, но это не гимн
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021