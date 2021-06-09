Ян Непомнящий: нет времени гастролировать с интервью на интервью

Российский шахматист Ян Непомнящий рассказал изменилась ли его жизнь с момента победы на турнире претендентов.
«В некоторой степени, поскольку резко возрос интерес со стороны СМИ, авторов подкастов. У меня довольно спокойное отношение к этому, потому что понимаю, что есть некий график работы и в него надо укладываться. Поэтому нет времени для того, чтобы гастролировать с интервью на интервью. Теперь уже немножко жизнь налаживается, как говорится. Вошёл в более спокойный ритм. После онлайн-турнира у нас начались сборы. Потом большой будет турнир. Турнир — сборы — турнир — сборы. Буду в привычном режиме практически до матча. Сложно ли адаптироваться к этому повышенному вниманию? Честно говоря, нет. Не могу сказать, что всегда так жил, но, по крайней мере, если соблюдать разумную дистанцию, то можно дозировать», — приводит слова Непомнящего Матч ТВ.
- 9 июня 2021
-
21:28
-
21:11
-
20:44
-
20:26
-
18:02
-
17:40
-
16:23
-
15:48
-
15:24
-
10:33
-
10:23
- 8 июня 2021
-
23:27
-
20:17
-
15:36
-
13:38
-
13:38
- 7 июня 2021
-
23:31
-
22:42
-
21:51
-
20:49
-
20:32
-
20:06
-
19:54
-
19:05
-
13:01
-
10:42
- 6 июня 2021
-
22:52
-
22:29
-
22:05
-
21:33
-
21:04
-
20:34
-
20:00
-
19:41
-
19:27