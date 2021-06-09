Ян Непомнящий: нет времени гастролировать с интервью на интервью

Российский шахматист Ян Непомнящий рассказал изменилась ли его жизнь с момента победы на турнире претендентов.

«В некоторой степени, поскольку резко возрос интерес со стороны СМИ, авторов подкастов. У меня довольно спокойное отношение к этому, потому что понимаю, что есть некий график работы и в него надо укладываться. Поэтому нет времени для того, чтобы гастролировать с интервью на интервью. Теперь уже немножко жизнь налаживается, как говорится. Вошёл в более спокойный ритм. После онлайн-турнира у нас начались сборы. Потом большой будет турнир. Турнир — сборы — турнир — сборы. Буду в привычном режиме практически до матча. Сложно ли адаптироваться к этому повышенному вниманию? Честно говоря, нет. Не могу сказать, что всегда так жил, но, по крайней мере, если соблюдать разумную дистанцию, то можно дозировать», — приводит слова Непомнящего Матч ТВ.