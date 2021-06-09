Ян Непомнящий рассказал о подготовке к матчу на первенство мира с Магнусом Карлсеном

Российский шахматист Ян Непомнящий ответил на вопрос, не начал ли сниться ему норвежец Магнус Карлсен — его соперник по матчу на первенство мира.



«Нет. Его подготовка — это его забота. Моя подготовка — моя забота. Мне хватает того, о чём думать. Сейчас по ходу сборов посмотрим первые матчи чемпионата Европы по футболу. Конечно, посмотрю Россию с Бельгией. Но настолько, чтобы это не мешало работе. В принципе, когда фоном работает телевизор, в моем случае в этом ничего страшного. Но вряд ли я стану с утра вставать и смотреть три матча в день по всем каналам. Занятия шахматами идут весь день. Как оказалось, даже года не хватает, чтобы подготовиться к семи партиям. Много времени точно не бывает. Чем больше, тем лучше. Но можно всю жизнь готовиться и в итоге не сыграть», — приводит слова Непомнящего Матч ТВ.

Матч на первенство мира между Непомнящим и Карлсеном состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).