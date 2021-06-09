Шубенков: хочу нормальную Олимпиаду. Не так, как в прошлый раз, и не так, как в этот

Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о планах по завершению карьеры.

«Я всё-таки хочу нормальные Олимпийские игры. Не так, как в прошлый раз, и не так, как в этот. Были в 2012-м, но мне не понравилось, как прошло – я в финал не попал. А раз я хочу нормальную Олимпиаду, значит, надо бегать как минимум до следующего цикла. Здоровье пока позволяет. Я люблю свою работу, мне нравится бегать, нравится тренироваться. Мне нравится, что в начале сезона ты приходишь таким „блинчиком“, постепенно набираешь форму и к лету чувствуешь себя прекрасно: сильным, быстрым, здоровым. А это ещё и кому-то интересно.

Самый лучший год для меня был 2018-й, когда я почти всё выиграл и показал лучшие свои результаты. Смогу ли я их превысить в этом? Предпосылки к этому есть. Кстати говоря, одна из предпосылок в том, что прошлый год был практически потерян. Так я хотя бы отдохнул, у меня не болит ничего, у меня свежие, целые суставы, хорошие, крепкие связки и ничего не болит, как это иногда бывает. Потому что профессиональные спортсмены – это больные люди в плане опорно-двигательного аппарата", — приводит слова Шубенкова Tolknews.