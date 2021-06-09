Сидорова, Акименко и Иванюк примут участие в этапе Бриллиантовой лиги в Монако

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, а также Михаил Акименко и Илья Иванюк, выступающие в прыжках в высоту, примут участие в этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Соревнование пройдёт 9 июля.
«Сидорова, Акименко и Иванюк планируют выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Заявки уже отправлены и находятся в процессе подтверждения», — приводит слова менеджера спортсменов Павла Воронкова ТАСС.
Сидорова и Иванюк выступят на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции 10 июня. Акименко не примет участия в соревновании по причине позднего получения нейтрального статуса.
Анжелика Сидорова является чемпионкой мира 2019 года в прыжках с шестом, Михаил Акименко — серебряным призёром чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту, а Илья Иванюк — бронзовым.
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