Сергей Шубенков — о допинге: история на самом деле банальная и совершенно дурацкая

Российский легкоатлет Сергей Шубенков вспомнил историю, когда СМИ написали, что он«попался на допинге».

«История на самом деле банальная и совершенно дурацкая. Меня ещё забавляют формулировки. Писали, что я „попался“, меня „сцапали“, „взяли“, „уличили“ в допинге. У меня есть подозрения, откуда это пошло, но я пока не готов их назвать из-за юридических моментов. И эта история ещё не закончилась. И не закончилась она как раз из-за этих юридических нюансов, и общаться приходится с бюрократами, которые не хотят брать на себя ответственность.

Было обидно, когда многие СМИ, не дождавшись моего комментария, написали, что я провалил допинг-тест. И я хочу сказать, что в последние года два-три я со СМИ общаюсь намного меньше. Я перестал видеть смысл во всём этом. Раньше я думал, что это важно и нужно. Но сейчас, когда ты общаешься с журналистами, тебе либо задают одни и те же вопросы по 20-30 раз, либо просят прокомментировать повседневную повестку. Если бы я начал комментировать ситуацию о якобы обнаруженном допинге, то мне пришлось бы на три дня отложить все дела и только общаться с журналистами. И говорить всем одно и то же. Я расскажу всё как есть и откуда, как мне видится, взялись эти новости, но не сейчас, а когда всё это закончится», — приводит слова Шубенкова Tolknews.