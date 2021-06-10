Сергей Шубенков — о допинге: история на самом деле банальная и совершенно дурацкая

Российский легкоатлет Сергей Шубенков вспомнил историю, когда СМИ написали, что он«попался на допинге».
«История на самом деле банальная и совершенно дурацкая. Меня ещё забавляют формулировки. Писали, что я „попался“, меня „сцапали“, „взяли“, „уличили“ в допинге. У меня есть подозрения, откуда это пошло, но я пока не готов их назвать из-за юридических моментов. И эта история ещё не закончилась. И не закончилась она как раз из-за этих юридических нюансов, и общаться приходится с бюрократами, которые не хотят брать на себя ответственность.
Было обидно, когда многие СМИ, не дождавшись моего комментария, написали, что я провалил допинг-тест. И я хочу сказать, что в последние года два-три я со СМИ общаюсь намного меньше. Я перестал видеть смысл во всём этом. Раньше я думал, что это важно и нужно. Но сейчас, когда ты общаешься с журналистами, тебе либо задают одни и те же вопросы по 20-30 раз, либо просят прокомментировать повседневную повестку. Если бы я начал комментировать ситуацию о якобы обнаруженном допинге, то мне пришлось бы на три дня отложить все дела и только общаться с журналистами. И говорить всем одно и то же. Я расскажу всё как есть и откуда, как мне видится, взялись эти новости, но не сейчас, а когда всё это закончится», — приводит слова Шубенкова Tolknews.
- 10 июня 2021
-
00:52
-
00:36
- 9 июня 2021
-
23:57
-
23:35
-
21:28
-
21:11
-
20:44
-
20:26
-
18:02
-
17:40
-
16:23
-
15:48
-
15:24
-
10:33
-
10:23
- 8 июня 2021
-
23:27
-
20:17
-
15:36
-
13:38
-
13:38
- 7 июня 2021
-
23:31
-
22:42
-
21:51
-
20:49
-
20:32
-
20:06
-
19:54
-
19:05
-
13:01
-
10:42
- 6 июня 2021
-
22:52
-
22:29
-
22:05
-
21:33
-
21:04