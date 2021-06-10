Магнус Карлсен выступит на Кубке мира по шахматам в Сочи

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен примет участие в предстоящих соревнованиях Кубка мира, которые пройдут в Сочи (Россия) с 10 июля по 6 августа. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание, всего на турнир заявилось 206 участников.

Ранее стало известно, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий принял решение пропустить Кубок мира, чтобы тщательнее подготовиться к матчу на первенстве мира, который пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря. Соперником Непомнящего в Дубае станет именно Карлсен.

Отметим, что турнир Кубка мира был перенесён в Сочи из Минска (Беларусь). Призовой фонд соревнований составил $ 1.890.000.