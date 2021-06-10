Дина Аверина вышла в финал двух упражнений на ЧЕ по художественной гимнастике

Россиянка Дина Аверина успешно выступила в квалификационных соревнованиях с обручем и мячом на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария).
В упражнении с обручем Аверина уверенно заняла первое место, набрав 28,400 балла, что позволило ей уверенно выйти в финал соревнований. Второй результат среди россиянок показала Лала Крамаренко (четвёртое место в квалификации), на её счету – 27, 200 балла.
В упражнении с мячом Дина Аверина вышла в финал с третьего места (27, 800 балла), лучшей в квалификации с мячом стала её сестра Арина, она набрала 29, 175 балла.
Отметим, что финалы в отдельных видах на чемпионате Европы пройдут 13 июня. На турнире будут разыграны последние путёвки на Олимпиаду в Токио (Япония), однако россиянки этот отбор уже прошли.
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