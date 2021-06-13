«Это вам не Моргенштерн, детки». Скелетонистка Елена Никитина показала видео с концерта

Российская скелетонистка Елена Никитина опубликовала в «Инстаграме» видео с концерта российской группы «Звери».

Публикация доступна в «инстаграме» Елены Никитиной.

«Балансирую на лестнице, чтобы не скатиться вниз, пританцовываю, пою и думаю, какой Рома (Роман Билык — солист группы. — Прим. «Чемпионата») всё-таки крутой. Это вам не Моргенштерн, детки», — написала Никитина в описании к посту.

28-летняя Никитина — бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года, трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира по скелетону сезона-2018/2019. Первая спортсменка из России, выигравшая женский Кубок мира.

22 ноября 2017 года решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил она была лишена бронзовой медали Игр в Сочи. Вскоре была подана апелляция, впоследствии удовлетворённая Спортивным арбитражным судом.