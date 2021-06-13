Дина Аверина рассказала, что хотела завершить карьеру год назад

Россиянка Дина Аверина, которая завоевала три золотые медали в отдельных упражнениях на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии, рассказала, как год назад узнала о переносе Олимпийских игр на год.
«Эту новость мы узнали в Новогорске на тренировке. Пришла Ирина Винер и сказала, что Олимпиаду переносят на год. И мы с Аришей сначала очень сильно расстроились, думали: «Может быть, это всё? Может, не судьба? Может, закончим?» Но затем решили — вместе с тренерами — делать что-то новое, разучивать новые элементы, а это всегда затягивает, потому что я люблю новое. И пока мы разучивали — осталось меньше года, а потом и вообще полгода. Вот так и остались.
Олимпийские программы, которые планировались на 2020 год, поменяли? Да, программы были бы другие, но я оставила с прошлого сезона ленту, потому что Ирина Винер и я сразу же влюбились в эту музыку «La Cumparasita» и стали пытаться как можно лучше, полнее раскрыть её в упражнении, чтобы был целостный образ. А булавы, ленту и мяч поменяли, причём про булавы я первая сказала: «Всё, я меняю».
Выступая здесь, я поняла — на Играх будет сложно, все хорошо готовы, а будут ещё лучше, потому что время, оставшееся до Токио, посвятят «вычистке» своих упражнений и, может быть, даже усложнению их. Никто не стоит на месте. Поэтому я стараюсь не думать об Олимпиаде, потому что иначе никаких нервов не хватит», — приводит слова Дины Авериной сайт «Матч ТВ».
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