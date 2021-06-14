Лошадь помешала российским пятиборцам завершить смешанную эстафету на ЧМ в Каире

Российские пятиборцы не сумели завершить выступление в заключительном виде программы чемпионата мира, который проходил в Каире (Египет).
Гульназ Губайдуллина и Александр Лифанов были вторыми в плавании и занимали третье место после фехтования, уступая лидерам из Южной Кореи всего девять очков. В конкуре российская команда набрала ноль очков — подвела доставшаяся Лифанову лошадь.
«Друзья! К сожалению, мы снялись с соревнований. У Саши лошадь оказалась совсем неадекват, перевернулась дважды вместе со всадником, замкнулась и проехала 0 очков. С Сашей почти всё в порядке! Спасибо всем, кто поддерживал и держал за нас кулачки! Главная битва впереди!!!» — написала в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» Губайдуллина.
На чемпионате мира сборная России завоевала золото в мужской эстафете и два серебра — в женской эстафете и личном мужском турнире.
Современное пятиборье. Чемпионат мира. Каир, Египет
Смешанная эстафета
1. Юж. Корея (Сео Чанван, Ким Сехи) — 1432.
2. Беларусь (Илья Полозков, Анастасия Прокопенко) — 1422.
3. Германия (Патрик Доге, Ребекка Лангрер) — 1415.
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