Названа новая версия смерти шестикратного чемпиона мира Максима Ишкельдина

Телеграм-канал Mash Siberia назвал новую версию гибели шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом Максима Ишкельдина, который скончался 5 июня в возрасте 30 лет. По официальной информации, у спортсмена оторвался во сне тромб, однако источник утверждает, что на самом деле хоккеиста нашли повешенным.



«По сообщению тёщи Ишкельдина в полицию, его тело нашли в гараже дачного посёлка под Новосибирском. Обстоятельства последнего ещё до конца неизвестны, записку мужчина не оставил. Делом занимаются правоохранители», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Источник не может сообщить причин случившегося, так как к 30 годам у Ишкельдина было всё: «Шесть побед в ЧМ, звание одного из лидеров нацкоманды и даже свой канал на YouTube — ни долгов, ни проблем. Хоккеист собирался играть за хабаровский «СКА-Нефтяник» — они подписали контракт этой весной. И стать отцом (у него осталась беременная жена)».