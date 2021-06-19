Ски-альпинизм будет предложен в качестве дополнительного вида спорта на Олимпиаде-2026

Организационный комитет Олимпиады-2026 официально предложил включить ски-альпинизм в качестве дополнительного вида спорта в официальную программу зимних Олимпийских игр.

Предложение о включении ски-альпинизма включает в себя:

— пять новых соревнований: две мужские гонки (спринт/индивидуальная гонка), две женские гонки (спринт/индивидуальная гонка) и смешанная эстафета.

— 48 квот спортсменов (24 мужчины/24 женщины).

Ски-альпинизм — вид спорта и активного отдыха, сочетающий горные лыжи и разновидность беговых лыж. Ски-альпинизм предполагает прохождение маршрута в горах с подъёмом на лыжах с камусом и/или пешком с лыжами и спуском на лыжах без трассы.

Напомним, зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.