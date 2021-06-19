Ски-альпинизм будет предложен в качестве дополнительного вида спорта на Олимпиаде-2026

Организационный комитет Олимпиады-2026 официально предложил включить ски-альпинизм в качестве дополнительного вида спорта в официальную программу зимних Олимпийских игр.
Предложение о включении ски-альпинизма включает в себя:
— пять новых соревнований: две мужские гонки (спринт/индивидуальная гонка), две женские гонки (спринт/индивидуальная гонка) и смешанная эстафета.
— 48 квот спортсменов (24 мужчины/24 женщины).
Ски-альпинизм — вид спорта и активного отдыха, сочетающий горные лыжи и разновидность беговых лыж. Ски-альпинизм предполагает прохождение маршрута в горах с подъёмом на лыжах с камусом и/или пешком с лыжами и спуском на лыжах без трассы.
Напомним, зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.
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