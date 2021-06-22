Уфа стала центральной площадкой XXXII Всероссийского олимпийского дня

20 июня года состоялся ежегодный Всероссийский олимпийский день, который проходил уже в 32-й раз. Центральной площадкой акции этого года стала столица Башкортостана Уфа, где на базе ЦСП республики прошли самые масштабные мероприятия.
Все желающие могли принять участие в насыщенной программе по самым различным направлениям с участием звезд спорта с мировым именем: олимпийским чемпионом по шорт-треку Семёном Елистратовым, семикратной чемпионкой мира по шашкам Тамарой Тансыккужиной, двукратной чемпионкой мира по фехтованию Аделиной Загидуллиной, трёхкратным чемпионом мира по биатлону Максимом Чудовым, прославленным стронгменом Эльбрусом Нигматуллиным и многими другими. Среди почётных гостей праздника были руководитель организационного управления ОКР Игорь Степанов, заместитель председателя правительства республики Ирек Сагитов и министр молодежной политики и спорта Башкортостана Руслан Хабибов.
Спортивный праздник, который проходил в течение всего дня, одновременно собирал не более тысячи гостей, а также проводился с учетом всех санитарных требований по ограничению распространения коронавирусной инфекции.
Фото: пресс-служба Минспорта РБ
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