«Виктор» подал заявку на участие в Кубке ЕГФ. Ранее сообщалось, что клуб может исчезнуть
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Ставропольский «Виктор», завоевавший бронзу российской гандбольной Суперлиги, официально подал заявку на участие в Кубке ЕГФ, сообщает «Победа 26». Ранее появилась информация, что клуб может прекратить существование из-за непростого финансового положения. У «Виктора» большая задолженность перед игроками.
«Подали заявку на участие 21 июня. Если всё хорошо будет, то 20 июля пройдёт жеребьёвка, и мы узнаем имена наших соперников. А уже в сентябре будем принимать европейские команды в Ставрополе. В данный момент самая главная задача — сохранить тех ребят, кто был в команде и хотят остаться», — сказал директор клуба Иван Фиев.
По словам Фиева, вопрос подачи заявки на участие в Кубке ЕГФ обсуждался с губернатором Владимиром Владимировым.
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