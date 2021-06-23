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Российские волейболисты досрочно лишились шансов на выход в «Финал четырёх» Лиги наций

Российские волейболисты досрочно лишились шансов на выход в «Финал четырёх» Лиги наций
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Мужская сборная России по волейболу досрочно потеряла шансы на выход в «Финал четырёх» Лиги наций. По итогам группового этапа россияне не поднимутся выше пятого места, даже если обыграют сборную Бразилии в заключительном матче, который проходит в данный момент. Команда России выиграла две партии со счётом 25:21, 28:26.

На предварительном этапе российские волейболисты одержали 10 побед в 14 матчах. Возглавляют турнирную таблицу бразильцы, в их активе 13 побед в 14 матчах. Вторую строчку занимает сборная Польши. Также на выход в финал претендуют коллективы, представляющие Словению и Францию.

Отметим, что сборная России впервые не отобралась в решающую стадию турнира. Лига наций проводится с 2018 года — предыдущие два турнира Россия выиграла.

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