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Российские шахматисты узнали соперников на старте Кубка мира в Сочи

Российские шахматисты узнали соперников на старте Кубка мира в Сочи
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Состоялась жеребьёвка мужского Кубка мира по шахматам, который пройдёт в Сочи с 10 июля по 8 августа, сообщает официальный сайт соревнований. В первом круге сыграют 156 участников. Со второго раунда к победителям стартовых поединков присоединятся 50 шахматистов с наивысшим рейтингом.

Пары первого круга с участием российских шахматистов:
Евгений Алексеев (Россия) — Адхам Фавзи (Египет).
Павел Понкратов (Россия) — Андре Вентура Соуза (Португалия).
Вадим Звягинцев (Россия) — Рави Хария (Англия).
Рудик Макарян (Россия) — Кацпер Пёрун (Польша).
Борис Савченко (Россия) — Никита Афанасьев (Россия).
Алексей Сарана (Россия) — Оланреваджу Аджибола (Нигерия).
Кирилл Шубин (Россия) — Аксель Бахманн (Парагвай).
Санан Сюгиров (Россия) — Элмер Пруденте (Гуам).
Давид Паравян (Россия) — Мохамед Тиссир (Марокко).
Володар Мурзин (Россия) — Виорел Иордэкеску (Молдавия).
Григорий Опарин (Россия) — Ранинду Дилшан Лиянаге (Шри-Ланка).
Александр Мотылёв (Россия) — Абобкер Мохамед Эль-Араби (Ливия).

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