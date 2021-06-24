Российские шахматисты узнали соперников на старте Кубка мира в Сочи

Состоялась жеребьёвка мужского Кубка мира по шахматам, который пройдёт в Сочи с 10 июля по 8 августа, сообщает официальный сайт соревнований. В первом круге сыграют 156 участников. Со второго раунда к победителям стартовых поединков присоединятся 50 шахматистов с наивысшим рейтингом.

Пары первого круга с участием российских шахматистов:

Евгений Алексеев (Россия) — Адхам Фавзи (Египет).

Павел Понкратов (Россия) — Андре Вентура Соуза (Португалия).

Вадим Звягинцев (Россия) — Рави Хария (Англия).

Рудик Макарян (Россия) — Кацпер Пёрун (Польша).

Борис Савченко (Россия) — Никита Афанасьев (Россия).

Алексей Сарана (Россия) — Оланреваджу Аджибола (Нигерия).

Кирилл Шубин (Россия) — Аксель Бахманн (Парагвай).

Санан Сюгиров (Россия) — Элмер Пруденте (Гуам).

Давид Паравян (Россия) — Мохамед Тиссир (Марокко).

Володар Мурзин (Россия) — Виорел Иордэкеску (Молдавия).

Григорий Опарин (Россия) — Ранинду Дилшан Лиянаге (Шри-Ланка).

Александр Мотылёв (Россия) — Абобкер Мохамед Эль-Араби (Ливия).