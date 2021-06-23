В сборной всего десять мест. И большинство уже занято. На чемпионате России будут распределять то, что осталось.

Последний шанс. Кто из легкоатлетов попадёт в сборную России и поедет на Олимпиаду?

Битва за десятку

С 23 по 27 июня в Чебоксарах пройдёт чемпионат России по лёгкой атлетике. Участие в нём или иных всероссийских или международных соревнованиях является одним из обязательных критериев отбора на Олимпийские игры в Токио, до которых остался всего месяц.

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Из-за ограничений, связанных с допинговыми скандалами, на Олимпиаде выступят только десять российских легкоатлетов. Ситуация точно лучше, чем в Рио-де-Жанейро, где от России выступала одна Дарья Клишина. Но также для сравнения стоит вспомнить Олимпиаду-2012 в Лондоне: там в состав легкоатлетической сборной России вошли более 90 спортсменов.

До 29 июня тренерский штаб сборной, приняв во внимание результаты чемпионата России, должен объявить список российских легкоатлетов, которые поедут на Олимпиаду. В него войдут спортсмены, способные бороться за медали и находящиеся в топе рейтингов в своих дисциплинах.

Таким образом, стартующий чемпионат страны станет последним шансом на попадание в состав российской олимпийской команды. Но всем понятно, что определение состава на Олимпиаду станет не самой простой задачей для Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Сколько мест уже занято?

Ещё до начала чемпионата России судьба части путёвок на Игры была предопределена.

На чемпионате России не выступит Мария Ласицкене. Однако это не лишит её Олимпиады. Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту заранее обеспечила себе место в олимпийской команде. Не будет проблем и у Дарьи Клишиной, которая живёт и тренируется в США.

«Мария Ласицкене и Дарья Клишина пропустят чемпионат России, который пройдёт в Чебоксарах. Маша продолжает набирать форму после небольшой травмы ноги, полученной в мае, а Клишина тренируется в США. Дарья с тренером приняли решение не подвергать себя опасности из-за коронавируса, связанной с длинным перелётом с тремя стыковками, а выступить уже после чемпионата США на внутренних стартах. Дело в том, что на национальный отбор США не допускаются иностранные спортсмены, во время его проведения не проводятся другие соревнования», – приводит слова пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики Аллы Глущенко ТАСС.

Нет никаких сомнений и в поездке на Олимпийские игры Анжелики Сидоровой и Ильи Иванюка, которые стали победителями этапа Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом и в прыжках в высоту соответственно. У них и нейтральный статус имеется, и высокие результаты на мировом уровне.

Не стоит забывать и о призёрах чемпионата мира по лёгкой атлетике – 2019 в Дохе. Два года назад Василий Мизинов выиграл серебро в ходьбе на 20 км, а Михаил Акименко стал вторым в прыжках в высоту. С нейтральным статусом у Мизинова и Акименко проблем нет, но им, пожалуй, надо снова доказать свою мощь на чемпионате страны в Чебоксарах.

Кому нужен нейтральный статус?

По идее должен добраться до Олимпиады и чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, который совсем недавно был оправдан по делу о положительном допинг-тестировании. Однако вероятность, что он не успеет получить нейтральный статус, который необходим российским легкоатлетам для поездки в Токио, всё же есть.

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Ещё один претендент на Токио без необходимого статуса – прыгун с шестом Тимур Моргунов. На недавнем чемпионате Москвы он перемахнул планку на высоте 5,90. Но вот заявку подал с запозданием, потому что не ожидал от себя таких высоких результатов.

Десятиборец Илья Шкуренёв включён в международный пул тестирования, однако пока также не имеет нейтрального статуса. Каких-то видимых причин для отказа Илье в выдаче статуса нет. Скорее всего, это дело времени. Главное – не провалиться на чемпионате страны и избежать бюрократических проволочек. Тогда дорога в Токио перед Шкуренёвым будет открыта.

Кто ещё может попасть в десятку сборной России? Вариантов на самом деле предостаточно. Хорошие шансы проявить себя в Чебоксарах и даже получить счастливый билет в Токио есть у бегуний Полины Миллер и Кристины Макаренко, у прыгуньи с шестом Полины Кнороз, у метателей Софьи Палкиной и Валерия Пронкина, у толкателя ядра Александра Лесного.

Мест в сборной России на международных соревнованиях немного, а значит, борьба за них будет особенно жаркой. Причём жаркой и в буквальном смысле: в Чебоксарах обещают до +37 градусов.