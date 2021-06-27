ВФЛА попросила World Athletics ещё раз рассмотреть заявку Моргунова на нейтральный статус

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова сообщила о повторной попытке вернуть нейтральный статус чемпиону России-2021 прыгуну с шестом Тимуру Моргунову. ВФЛА вновь обратилась в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics).

«ВФЛА отправила в международную федерацию письмо с просьбой в срочном порядке ещё раз рассмотреть заявку на нейтральный статус одного из наших лидеров Тимура Моргунова. Времени осталось очень мало, мы должны сформировать состав уже в понедельник. Но надежда, как говорится, умирает последней», — приводит слова Приваловой ТАСС.

По решению World Athletics на Олимпийских играх в Токио (Япония) смогут выступить только десять российских легкоатлетов, получивших нейтральный статус. Состав национальной команды должен быть определён к 28 июня.

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