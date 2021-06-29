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На старте четвёртого этапа «Тур де Франс» участники провели акцию протеста

На старте четвёртого этапа «Тур де Франс» участники провели акцию протеста
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Участники «Тур де Франс» провели акцию протеста на старте четвёртого этапа престижной веломногодневки. Велогонщики призвали общественность обратить внимание на проблему безопасности во время гонок.

Перед нейтральной зоной пелотон демонстративно остановился на одну минуту, а первые 10 км основной дистанции этапа гонщики намеренно проехали в непривычно низком темпе.

Напомним, на первом этапе «Тур де Франс» из-за того, что фанатка пренебрегла правилами безопасности, случился массовый завал, в котором пострадал 21 велогонщик. У одного из спортсменов обнаружили перелом головки лучевой кости на обеих руках. Позднее болельщица была объявлена в розыск.

Победителем четвёртого этапа веломногодневки стал британец Марк Кавендиш из команды Deceuninck-Quick Step. Представитель Alpecin-Fenix, голландец Матью ван дер Пул, продолжает лидировать в генеральной классификации.

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