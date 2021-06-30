Усэйн Болт ответил на вопрос о возобновлении карьеры

Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт ответил на вопрос, согласится ли он возобновить карьеру. Болт объявил об уходе из лёгкой атлетики в 2017 году.
«Нет, я думаю, что эти дни уже в прошлом. Мне предлагали большие суммы, когда я уходил, чтобы я остался. Но я всегда говорил, что если ты добился всего, чего хотел, то нужно просто уходить. Я победил, я сделал то, что хотел, так что настало время двигаться дальше.
Мне кажется, я в неплохой форме, я всё ещё тренируюсь. Вот поговорим с вами — и пойду заниматься. Я стараюсь поддерживать форму насколько могу, потому что у меня всё ещё есть пари, которое я хочу выиграть: мой друг сказал, что я растолстею, и я просто не могу позволить ему победить!» — приводятся слова спортсмена на сайте МОК.
Усэйн Болт — восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира (рекорд в истории этих соревнований среди мужчин). За время выступлений установил восемь мировых рекордов. В настоящее время является обладателем мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров: 9,58 и 19,19 с соответственно, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки: 36,84 с.
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