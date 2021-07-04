Ярослава Могучих: хочу привезти из Токио медаль

Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих прокомментировала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме. Спортсменка показала лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту — 2,03 метра.

«Я очень счастлива, потому что 2,03 это мой лучший результат сезона. Пробовала 2,07, была очень близка к тому, чтобы взять, но, видимо, не сегодня. Перед Олимпиадой у меня будет ещё один старт, чемпионат Европы среди молодёжи, и думаю, что смогу взять эту высоту там. До Игр осталось меньше месяца, я очень жду их и уверена, что соревнования будут интересными, потому что все соперницы близки ко мне и тоже прыгают высоко. Конечно, хочу привезти из Токио медаль, но думаю, что все спортсмены хотят попасть на Игры и вернуться оттуда с наградой», — приводит слова Могучих «Матч ТВ».