«Всё нормально. Работаем». Анна Вяхирева избежала серьёзной травмы перед Олимпиадой
Поделиться
26-летняя российская гандболистка Анна Вяхирева, которая выступает на позиции правой полусредней, сообщила в своём «инстаграме» подписчикам, что ей удалось избежать серьёзной травмы голеностопа.
В матче со сборной Швеции Вяхирева после одного из стыков с соперницей схватилась за недавно травмированный голеностоп и покинула площадку, после чего участия в матче больше не принимала.
«Всё нормально, работаем», — подписала пост в «Инстаграме» Вяхирева.
Пост полностью доступен в «инстаграме» Анны Вяхиревой.
Женская сборная России по гандболу продолжает свою подготовку к Олимпийским играм. Сейчас она проводит спарринговые матчи и отрабатывает различные схемы.
Напомним, на Олимпиаде-2016 в Рио российские гандболистки завоевали золото.
Комментарии
- 5 июля 2021
-
10:29
-
09:48
-
09:33
-
08:49
-
08:29
-
08:19
-
01:05
- 4 июля 2021
-
22:00
-
21:15
-
19:56
-
19:05
-
18:22
-
17:55
-
17:23
-
16:54
-
16:41
-
16:09
-
15:46
-
11:59
-
09:56
-
00:32
- 3 июля 2021
-
21:52
-
21:36
-
19:13
-
18:33
-
17:56
-
15:48
-
15:16
-
10:21
-
00:48
- 2 июля 2021
-
23:17
-
21:42
-
21:39
-
21:27
-
20:46
Партнерский контент