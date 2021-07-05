«Всё нормально. Работаем». Анна Вяхирева избежала серьёзной травмы перед Олимпиадой

26-летняя российская гандболистка Анна Вяхирева, которая выступает на позиции правой полусредней, сообщила в своём «инстаграме» подписчикам, что ей удалось избежать серьёзной травмы голеностопа.

В матче со сборной Швеции Вяхирева после одного из стыков с соперницей схватилась за недавно травмированный голеностоп и покинула площадку, после чего участия в матче больше не принимала.

«Всё нормально, работаем», — подписала пост в «Инстаграме» Вяхирева.

Пост полностью доступен в «инстаграме» Анны Вяхиревой.

Женская сборная России по гандболу продолжает свою подготовку к Олимпийским играм. Сейчас она проводит спарринговые матчи и отрабатывает различные схемы.

Напомним, на Олимпиаде-2016 в Рио российские гандболистки завоевали золото.