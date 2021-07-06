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«У меня нога висела как кусок мяса». Гимнаст Далалоян — о травме

«У меня нога висела как кусок мяса». Гимнаст Далалоян — о травме
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Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал о травме ноги, полученной в апреле 2021 года.

«Бывают, конечно, такие моменты, когда нет сил, когда не хватает какого-то оптимизма для того, чтобы бороться. Но в этот раз я сразу с самого начала понял, что буду бороться — ещё когда мы ехали в больницу.
У меня нога висела просто как кусок мяса, я не мог ей ни пошевелить — ничего! Она просто висит и всё. Так что это, наверное, психологический момент — насколько ты позволишь этому засосать тебя, настолько оно тебя и съест.

У всех неприятности случаются в жизни, и организм у нас не железный. Да, мы люди, у нас может что-то рваться, может что-то ломаться, тем более когда ты испытываешь каждый день такие нагрузки», — приводятся слова спортсмена на сайте МОК.

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