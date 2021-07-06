Сборная Украины по пляжному футболу официально отказалась от выступления на ЧМ в Москве

FIFA получила официальное уведомление от Украинской ассоциации футбола (УАФ) о решении не принимать участие в чемпионате мира FIFA по пляжному футболу в России 2021 года, который состоится в Москве с 19 по 29 августа 2021 года. Ранее стало известно, что УАФ и Аcсоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили национальной команде ехать на турнир, узнав, что его решающая стадия пройдёт в российской столице.

На минувшей неделе сборная Украины успешно преодолела отборочные соревнования на чемпионат мира. В турнире примут участие 16 команд, жеребьёвка состоится в Цюрихе (Швейцария) 8 июля. Вместо Украины на турнире выступит Швейцария, ставшая пятой командой по итогам отбора.

Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Португалии. В финале ЧМ-2019 португальцы победили национальную команду Италии со счётом 6:4. Сборная России на том турнире стала третьей. В матче за третье место национальная команда победила японцев со счётом 5:4. Турнир проходил в Парагвае.