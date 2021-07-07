Гребец Павел Сорин — о найденном в его тесте допинге: это было сделано кем-то искусственно

Российский гребец Павел Сорин, у которого проба А дала положительный результат на мельдоний, прокомментировал ситуацию.

«Накануне сбора в Греции мы сдавали допинг-тест, и он был чист. Следовательно, вещество могло попасть только на заключительном сборе в период с 1 по 16 июня. После этой новости мы сразу сдали кровь в частной лаборатории в Москве и теперь ждём результатов. Если они будут чистые, станем вскрывать пробу «Б». Если нет, то будет разбирательство, кто это мог сделать и кому это было нужно.

Спортивное питание, которое выдаётся спортсменам на сборах, проверяется ещё на стадии закупки в ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство). Да и если бы в нём что-то было, то нашли бы у всей сборной. Значит, это было сделано кем-то искусственно. Разговоры про то, что допинг мог попасть случайно двум спортсменам, — полнейший бред. Мы профессионалы и чётко следим за тем, что попадает в наш организм. Моргачёв гребёт уже столько, сколько я живу, и никогда в жизни у него не было проблем с допингом, а тут он накануне Олимпиады решил съесть пустышку, которая ничего никогда в жизни не даст профессиональному спортсмену. Ну и со мной заодно поделился. Всё это полнейший абсурд», — приводят слова Сорина «Невские новости».